Україна обурена можливим зняттям санкцій з Усманова та Фрідмана і пропонує альтернативу

Санкції ЄС проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана можуть послабити. Україна виступила проти та запропонувала альтернативний крок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
За словами президента, на тлі російської ескалації відповіддю Європи має бути посилення обмежень, а не їхнє послаблення.
"Коли Росія постійно демонструє своє прагнення до ескалації війни, відповіддю має бути посилення санкцій, а не навпаки", - заявив він.
Зеленський акож наголосив, що люди, які перебувають у санкційних списках, були включені туди не випадково.
"Кожна особа, яка потрапила до санкційного списку, опинилася там не просто так: кожна з них є причиною того, чому ця війна почалася і триває донині, чому щодня гинуть наші люди", - сказав він.
Андрій Сибіга окремо відреагував на можливість виключення Усманова та Фрідмана із санкційного списку ЄС.
"Рішення про виключення Усманова та Фрідмана зі списку є ганебним і невиправданим", - заявив глава МЗС України.
На його думку, послаблення обмежень може дати Москві сигнал про те, що санкційний тиск поступово слабшає.
"Москва святкує, бо отримала те, чого прагнула: відчуття безкарності, приниження ЄС та розбрат серед європейців", - зазначив Сибіга.
Водночас він запропонував країнам Євросоюзу альтернативний варіант. Якщо Усманова та Фрідмана все ж виключать із загального санкційного списку ЄС, Сибіга закликав окремі держави запровадити проти них власні національні обмеження.
"Я закликаю всі держави-члени ЄС негайно оголосити, що вони введуть власні національні санкції проти цих двох осіб", - заявив міністр.
Нагадаємо, Комітет постійних представників ЄС погодив виключення російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана зі списку санкцій проти Росії.
Водночас обмеження щодо решти близько 3000 осіб та організацій планують продовжити ще на три роки. Окремо передбачається, що Латвія запровадить власні національні санкції проти Усманова та Фрідмана.