Україна обурена можливим зняттям санкцій з Усманова та Фрідмана і пропонує альтернативу

За словами президента, на тлі російської ескалації відповіддю Європи має бути посилення обмежень, а не їхнє послаблення.

"Коли Росія постійно демонструє своє прагнення до ескалації війни, відповіддю має бути посилення санкцій, а не навпаки", - заявив він.

Зеленський акож наголосив, що люди, які перебувають у санкційних списках, були включені туди не випадково.

"Кожна особа, яка потрапила до санкційного списку, опинилася там не просто так: кожна з них є причиною того, чому ця війна почалася і триває донині, чому щодня гинуть наші люди", - сказав він.

Що пропонує Сибіга

Андрій Сибіга окремо відреагував на можливість виключення Усманова та Фрідмана із санкційного списку ЄС.

"Рішення про виключення Усманова та Фрідмана зі списку є ганебним і невиправданим", - заявив глава МЗС України.

На його думку, послаблення обмежень може дати Москві сигнал про те, що санкційний тиск поступово слабшає.

"Москва святкує, бо отримала те, чого прагнула: відчуття безкарності, приниження ЄС та розбрат серед європейців", - зазначив Сибіга.

Водночас він запропонував країнам Євросоюзу альтернативний варіант. Якщо Усманова та Фрідмана все ж виключать із загального санкційного списку ЄС, Сибіга закликав окремі держави запровадити проти них власні національні обмеження.

"Я закликаю всі держави-члени ЄС негайно оголосити, що вони введуть власні національні санкції проти цих двох осіб", - заявив міністр.