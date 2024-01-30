Україна обов'язково стане членом НАТО, - Блінкен

Глава американської дипломатії підтвердив позицію офіційного Вашингтона щодо євроатлантичних перспектив України.

"Гадаю, процес, який ми спостерігаємо впродовж рекордно короткого часу - спочатку з Фінляндією, а тепер зі Швецією - демонструє, що двері НАТО відкриті, вони залишаються відкритими, в тому числі для України, яка стане членом НАТО", - сказав він.

Блінкен зазначив, що агресія російського диктатора Володимира Путіна проти України підштовхує європейські країни приєднуватися до Альянсу, щоб захистити своїх громадян і суверенітет.

Відносини України з НАТО

У січні 2024 року відбулося перше засідання Ради Україна - НАТО у військовому форматі на рівні військових головнокомандувачів.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг хоче запросити "на певному етапі" Україну до повноцінного членства в НАТО.

Тим часом Альянсу доведеться підготуватися до ударів Росії по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині, якщо Кремль розпочне війну проти союзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.