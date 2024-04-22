Україна обговорила з Китаєм перспективи участі у саміті миру

"Сторони обговорили питання активізації українсько-китайського політичного діалогу, перспективи участі Китаю у реалізації формули миру президента України Володимира Зеленського та у першому інавгураційному саміті миру у Швейцарії", - сказано в повідомленні МЗС.

Сибіга та посол Китаю дійшли згоди, що важливо дотримуватися принципів Статуту ООН, міжнародного права та взаємної поваги до суверенітету та територіальної цілісності.

Заступник глави МЗС відзначив зростання обсягів торгівлі між Китаєм та Україною, яке досягло 12,8 млрд доларів у 2023 році. Також сторони обмінялися думками щодо розширення співробітництва у агропромисловій сфері.