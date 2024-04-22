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Україна обговорила з Китаєм перспективи участі у саміті миру

Київ, Понеділок 22 квітня 2024 21:27
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Україна обговорила з Китаєм перспективи участі у саміті миру Фото: посол Китаю в Україні Фань Сяньжун та перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга (mfa.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із послом Китаю в Україні Фань Сяньжунем. Однією із тем обговорень стала участь КНР у саміті миру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Сторони обговорили питання активізації українсько-китайського політичного діалогу, перспективи участі Китаю у реалізації формули миру президента України Володимира Зеленського та у першому інавгураційному саміті миру у Швейцарії", - сказано в повідомленні МЗС.

Сибіга та посол Китаю дійшли згоди, що важливо дотримуватися принципів Статуту ООН, міжнародного права та взаємної поваги до суверенітету та територіальної цілісності.

Заступник глави МЗС відзначив зростання обсягів торгівлі між Китаєм та Україною, яке досягло 12,8 млрд доларів у 2023 році. Також сторони обмінялися думками щодо розширення співробітництва у агропромисловій сфері.

Саміт миру та Китай

Нагадаємо, у червні цього року відбудеться перший Глобальний саміт миру - зустріч щодо українською формули миру на рівні лідерів.

Київ очікує, що у заході, зокрема, братиме участь Китай, оскільки це найвпливовіша країна Глобального Півдня і вона має важелі тиску на Росію.

26 січня заступник голови ОП Ігор Жовква зазначив, що українські чиновники запросили лідера КНР Сі Цзіньпіна взяти участь у саміті світу. Пекін відповіді поки що не дав.

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