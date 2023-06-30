Україна ніколи не просила НАТО про перекидання військ на її територію, - Кулеба

"Ми ніколи, ніколи не просили, щоб іноземні солдати з'явилися на нашій землі. І я думаю, що цей факт має бути оцінений. На відміну від багатьох країн світу, які просили НАТО розмістити війська на їхній території, щоб вирішити проблеми цих країн, - ми, українці, ніколи не просили іноземних солдатів", - зазначив глава МЗС.

Він уточнив, що заклики України завжди полягали в тому, щоб нашим військовим передали зброю, а решту вони вже зроблять самі.

Війська НАТО в Україні

Зазначимо, колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Расмуссен припускав, що деякі країни НАТО можуть захотіти ввести свої війська в Україну, якщо нашій країні не нададуть дійових гарантій безпеки.

Кулеба, реагуючи на таку заяву, наголосив, що до завершення повномасштабної війни іноземні держави не вводитимуть своїх військ на територію України. Наша країна не просить цього.

Нагадаємо, раніше голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією, оскільки цілі Кремля виходять за межі України.