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Україна ніколи не прийме замороженого конфлікту, - Єрмак

Україна, Неділя 14 січня 2024 22:57
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Україна ніколи не прийме замороженого конфлікту, - Єрмак Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський і його команда ніколи не приймуть замороження конфлікту з Російською Федерацією.

Про це сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Це неприйнятно для українського суспільства, коли ти живеш у війні й лягаєш спати не впевнений, що прокинешся. Нас щодня атакують. Я не думаю про якісь фантазії. Після візиту Зеленського та делегації в США ми повернулися з позитивним відчуттям. Ми сподіваємось і віримо, що нарешті питання голосування за новий бюджет для підтримки України відбудеться", - глава ОП.

Єрмак зазначив, що Україна досі продовжує складну боротьбу.

"У ці секунди наші герої продовжують боротися в Авдіївці, поблизу Бахмута, цього малого міста, назву якого люди у світі навіть не знають", - наголосив він.

Єрмак також нагадав, що попри російський шантаж Україна відкрила "зерновий коридор" і зараз він працює.

."Я вважаю, Україна показує, що ми можемо виграти. Звісно, з допомогою та підтримкою друзів і я сподіваюсь, що це продовжиться. Сунак (прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, - ред.) і Зеленський 2 дні тому підписали першу угоду про безпекову співпрацю, ґрунтовану на Вільнюській декларації, до якої вже долучилися понад 30 країн і робота триває. Це діалог", - сказав він.

Форум у Давосі

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, в Давосі приходить зустріч провідних дипломатів з метою підготовки ґрунту для мирного плану щодо врегулювання війни в Україні.

Зокрема від України вже виступили міністр оборони Рустем Умєров, омбудсмен Дмитро Лубінець.

Крім того, що завтра президент України Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Швейцарії. Відомо, що глава України виступить на форумі зі спеціальним зверненням.

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