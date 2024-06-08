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Україна назвала фінальну заявку на Євро-2024

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Тренерський штаб збірної України склав остаточний список виконавців, які поїдуть на прийдешній чемпіонат Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Богдан Михайліченко.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

 

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