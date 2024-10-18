Україна - найбільший полігон для тестування сучасних технологій, - Свириденко

Про інвестиції в Україну

На питання, яким є бачення залучення інвестицій в Україну, враховуючи те, що через підвищення податків у бізнесу можуть початись проблеми, міністр відповіла, що "бізнес свідомий і розуміє, що без підвищення податків ми не зможемо утримувати сектор безпеки і оборони".

"Ми не хочемо здавати жодного сантиметра нашої землі, а для цього нам потрібні ресурси. На жаль, міжнародна допомога не може бути спрямована на виплату зарплат військовим і купівлю озброєння. Ми можемо фінансувати сектор безпеки та оборони виключно внутрішніми ресурсами. Тому, це вимушений крок, але потрібний", - пояснює Свириденко.

За її словами, якщо говорити про залучення інвестицій, то сектори, які найбільше цікавлять інвесторів - це оборонна промисловість. Оскільки всі розуміють, що після завершення війни Україна буде мати потужну армію, тому країні потрібно забезпечувати себе озброєнням.

"І крім того, це сильна експертна позиція. Нині Україна, на жаль, найбільший полігон для тестування сучасних технологій. Ми маємо не тільки теоретичні уявлення про ефективність, а й досвід практичного застосування, який не мають інші країни. І для багатьох партнерів цікаво цей досвід переймати", - зазначила віцепрем'єр.

Щодо розмінування, на її думку, теж буде розвиватися галузь. Вона розповіла, що це можна побачити по тому, як в Україні активно з’являються нові українські розробки для розмінування.

Про заміновані території і як це впливає на економіку

За її словами, досі є чимало аграріїв, які не можуть засівати свої поля через замінування. Тому почали вестися підрахунки, який це має вплив на економіку, в першу чергу на аграрний сектор.

"Втрати ВВП приблизно 11,2 млрд щороку, за підрахунками Інституту Тоні Блера...Очевидно, що нам треба шукати можливість, як прибрати виклики, які існують сьогодні й не дають розвиватися економіці", - розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що для аграріїв сьогодні, окрім доступу до фінансування, яке частково вирішується через програму "5-7-9", є різні види підтримки. Втім одна з найбільших потреб - розмінування сільськогосподарських земель, а також міст і сіл, щоб діти могли повернутися в школи.

"Ми разом з Palantir запустили пілотний проєкт на Харківщині, щоб подивитися як замінування впливає на локальні громади. Що ми побачили? Наприклад, цей інструмент показав, що понад 7000 учнів і 765 вчителів перебувають у зоні ризику на Харківщині, оскільки потенційно заміновані ділянки розташовані в межах 15 км навколо їхніх шкіл", - ділиться Свириденко.

За її словами, майже половина шкіл працює офлайн, тому розмінування має вирішальне значення для забезпечення безпеки дітей.

"Зараз із Palantir ми вже повноцінно запускаємо тримісячний проект на Харківщині, щоб системно і глобально дослідити на основі big-data, які території мають бути розміновані першочергово", - повідомила віцепрем'єр.

На її думку, прогрес у розмінуванні є достатньо швидким.

"Рік тому разом з партнерами ми зустрічалися на форумі з розмінування у хорватському Загребі. Тоді у нас було 18 операторів, приблизно 3 тисячі саперів і 32 машини для розмінування. На сьогодні сертифіковано 58 операторів, кількість саперів зросла до понад 4 тисяч, а в полях працює 98 машин для розмінування", - додала Свириденко.

Про економічне бронювання

На уточнення про те, які плани наразі має влада щодо економічного бронювання, віцепрем'єр не надала прямої відповіді через чутливість питання.

"Ви знаєте, що це сенситивне питання і я на нього буду відповідати більше не як міністр економіки, який є головним адвокатом бізнесу. А як віцепрем'єр, який працює у команді, задача якої забезпечити наш сектор безпеки і оборони. Я вважаю, що наша задача - забезпечення армії необхідним ресурсом", - підсумувала Свириденко.