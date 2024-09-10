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Україна - найбільш забезпечена генераторами країна світу, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна на сьогоднішній день є найбільш забезпеченою генераторами країною світу. Для купівлі енергообладнання є багато можливостей пільгових кредитів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час пресконференції.

"Україна на сьогодні, я просто впевнений в цьому, найбільш забезпечена генераторами країна у світі. Тому переконаний, що ми цю зиму пройдемо, і пройдемо стійко і впевнено", -  сказав він.

Шмигаль зазначив, в Україні діють декілька програм кредитування купівлі енергообладнання для населення та бізнесу.

Шмигаль повідомив, що 100% українських лікарень забезпечені генераторами. Усього в медичних закладах 12 тисяч генераторів.

"Загалом 16 тисяч потужних генераторів встановлені, підключені, працюють", - сказав він.

За його словами, потреба залишається, але не в десятках тисячах, як було минулого року, а близько 1800 генераторів великої потужності.

Дорога електроенергія

Нагадаємо, ціни в Україні вже почали зростати, оскільки влітку підприємства переходили на генератори через масові відключення світла. Електроенергія йшла за рахунок спалювання пального, що набагато дорожче, ніж традиційні джерела постачання електроенергії. Восени інфляція в Україні прискориться.

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