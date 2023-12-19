Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати дефіцит снарядів

"Щодо боєприпасів до артилерії, то це питання буде виникати і далі. Тому в Україні ухвалили рішення вирішувати ці питання шляхом створення потужного виробництва БПЛА", - сказав Гаврилюк в інтерв'ю.

Крім того, нарощується власне виробництво боєприпасів "практично всіх номенклатур колишнього СРСР", - каже заступник міністра оборони.

Проте більшість західних систем, які Україна отримала від партнерів, використовують інший калібр - найпоширенішим є 155 мм. Тож разом із західними компаніями Україна планує виробляти такі снаряди на своїй території.

"Ми не можемо говорити про виробництво великої кількості 155-мм снарядів", - зазначає генерал Гаврилюк. Але наступного року він очікує, що українська оборонна промисловість виробить "їх достатньо, щоб покрити різницю між тим, що потрібно, і кількістю снарядів, які можуть дати партнери".

Допомога від ЄС та США

Країни Заходу самі стикнулися з великими труднощами, намагаючись досягли власних цілей з поставок Україні боєприпасів.

ЄС обіцяв надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Але наразі лише "480 тисяч були доставлені або перебувають в конвеєрі", оголосила нещодавно голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Але їхні власні запаси теж вичерпалися, тож минулого літа вони вирішили відправити Україні касетні боєприпаси.

Нещодавно Міністерство оборони Естонії опублікувало звіт "Військова стратегія для перемоги України та поразки Росії", у якому підрахували, що Києву потрібно щонайменше "200 тисяч снарядів на місяць, щоб утримувати локальну вогневу перевагу". Якщо таку інтенсивність вогню підтримувати, європейські та американські запаси спустошаться протягом 2024 року, й постане потреба в "значних іноземних закупівлях боєприпасів".

Міністр оборони Естонії в тій же статті оцінює, що за останній рік виробництво в самій Росії та "поновлення" запасів за рахунок таких країн, як Північна Корея, зросло втричі, досягнувши 3,5 мільйона снарядів на рік. А наступного року, ймовірно, досягне 4,5 мільйон.

Дефіцит снарядів

Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Українські військовослужбовці на передовій зіткнулись з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників.