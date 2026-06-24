Україна накрила дронами майже 20 регіонів Росії за одну ніч

Що відомо про наслідки атак

Нагадаємо, сьогодні вночі в Оренбурзькій області лунали вибухи. Під удар міг потрапити місцевий газопереробний завод - один із найбільших у Росії.

Місцева влада підтвердила атаку безпілотників. Через загрозу БпЛА в регіоні вводили режим повітряних обмежень "Килим", а також тимчасово призупиняли роботу аеропортів в Оренбурзі, Орську та Ясному.

Також тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки сьогодні вночі.

Окрім ударів по енергетичній інфраструктурі Севастополя, вибухи та масштабні пожежі зафіксовано на військових об'єктах російських загарбників у Бахчисараї та Керчі.