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Україна накрила дронами майже 20 регіонів Росії за одну ніч

09:18 24.06.2026 Ср
2 хв
Скільки безпілотників було запущено?
aimg Ірина Глухова
Фото: Україна накрила дронами майже 20 регіонів Росії за одну ніч (Getty Images)

Масована атака українських безпілотників вночі 25 червня охопила майже 20 регіонів Росії одночасно - від прикордонних областей до Московського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.

За версією ворожого Міноборони, протягом ночі російські засоби ППО нібито перехопили та знищили 323 українські безпілотники літакового типу.

Атака охопила:

  • Астраханську, Білгородську, Брянську, Воронезьку, Волгоградську області
  • Калузьку, Курську, Липецьку, Нижегородську, Орловську, Оренбурзьку області
  • Пензенську, Смоленську, Тульську області
  • Московський регіон та Краснодарський край
  • Окупований Крим.

Також у РФ заявили про нібито знищення дронів над Азовським та Чорним морями.

Варто додати, що росіяни традиційно не розкривають повної інформації про наслідки атак.

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Що відомо про наслідки атак

Нагадаємо, сьогодні вночі в Оренбурзькій області лунали вибухи. Під удар міг потрапити місцевий газопереробний завод - один із найбільших у Росії.

Місцева влада підтвердила атаку безпілотників. Через загрозу БпЛА в регіоні вводили режим повітряних обмежень "Килим", а також тимчасово призупиняли роботу аеропортів в Оренбурзі, Орську та Ясному.

Також тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки сьогодні вночі.

Окрім ударів по енергетичній інфраструктурі Севастополя, вибухи та масштабні пожежі зафіксовано на військових об'єктах російських загарбників у Бахчисараї та Керчі.

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