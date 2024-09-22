ua en ru
Нд, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна надала Чехії промислові осушувачі для боротьби з наслідками повені

Неділя 22 вересня 2024 19:49
UA EN RU
Україна надала Чехії промислові осушувачі для боротьби з наслідками повені Фото: допомога Чехії (x.com/JanLipavsky)
Автор: Едуард Ткач

Україна у якості допомоги передала Чехії промислові осушувачі. Це сталося на тлі того, що країна ЄС постраждала від масштабних повеней.

Про це повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, передає РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі Х (колишній Twitter).

За його словами, вантаж перевозять дипломати чеського генконсульства у Львові. Ліпавський подякував за допомогу та зазначив, що в Україні перебуває у стані війни, але водночас не забуває про своїх друзів.

"Наші дипломати з Генерального консульства у Львові зараз перевозять до Чехії партію сушарок, наданих Україною. Україна воює, але не забуває про своїх друзів у скруті. Ми це дуже цінуємо. Дякуємо", - написав чеський глава МЗС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія
NEWS
Мобілізація в Україні: скільки може тривати та хто підлягає призову
Мобілізація в Україні: скільки може тривати та хто підлягає призову
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади