ua en ru
Вс, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина передала Чехии промышленные осушители для борьбы с последствиями наводнения

Воскресенье 22 сентября 2024 19:49
UA EN RU
Украина передала Чехии промышленные осушители для борьбы с последствиями наводнения Фото: помощь Чехии (x.com/JanLipavsky)
Автор: Эдуард Ткач

Украина в качестве помощи передала Чехии промышленные осушители. Это произошло на фоне того, что страна ЕС пострадала от масштабных наводнений.

Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).

По его словам, груз перевозят дипломаты чешского генконсульства во Львове. Липавский поблагодарил за помощь и отметил, что Украина находится в состоянии войны, но в то же время не забывает о своих друзьях.

"Наши дипломаты из Генерального консульства во Львове сейчас перевозят в Чехию партию сушилок, предоставленных Украиной. Украина воюет, но не забывает о своих друзьях в беде. Мы это очень ценим. Спасибо", - написал чешский глава МИД.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия
NEWS
Мобилизация в Украине: сколько может длиться и кто подлежит призыву
Мобилизация в Украине: сколько может длиться и кто подлежит призыву
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти