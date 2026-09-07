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Україна може замінити деякі американські можливості у НАТО, - Гетьманчук

08:44 07.09.2026 Пн
1 хв
Київ розглядають як потенційного постачальника окремих оборонних можливостей
aimg Роман Кот aimg Анастасія Никончук
Фото: голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук (flickr.com photos boellstiftung)

Україна в перспективі може не лише посилити оборонні можливості НАТО, а й замінити частину тих, що сьогодні забезпечують США.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук.

За її словами, визнання України на рівні декларації Альянсу контрибутором безпеки свідчить, що країни НАТО бачать потенціал українських можливостей для посилення організації.

"У НАТО сьогодні ми чуємо дуже багато про те, яким чином ми могли б не лише посилити ті чи інші оборонні можливості Альянсу, а й у перспективі навіть замінити деякі з них", - сказала Гетьманчук.

Вона зазначила, що питання набуває особливого значення на тлі дискусій про так званий "НАТО 3.0" – більш "європейський" Альянс.

США позначають, які можливості продовжать надавати для оборони Європи в рамках NATO Force Model, а які – ні.

"Ми можемо не лише посилити європейські можливості НАТО, а й у перспективі замінити деякі американські", – наголосила глава української місії.

Нагадує, що глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла, як змінюється роль України в Альянсі, яку підтримку НАТО надає Києву з постачанням перехоплювачів для Patriot і чому західні військові штаби використовують український бойовий досвід.

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