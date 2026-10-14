Україна може втратити понад 7% економіки через зупинку металургії, - The New York Times

Приклад "Метінвесту"

Видання наводить приклад "Метінвесту" - найбільшого виробника сталі в Україні, підприємства якого спочатку потерпали від перебоїв з електропостачанням через російські удари по енергосистемі, а потім - через системні атаки на порти, які призвели до блокування.

Паралельно удари по залізниці ускладнили вивезення продукції сухопутними шляхами. Зрештою атаки безпосередньо по металургійних підприємствах змусили їх зупинити роботу.

Падіння трафіку через одеські порти

За даними видання, через порти Одеського регіону проходить близько 60% загального обсягу експорту України.

Через російські атаки трафік через три одеські порти у серпні та вересні впав майже на 95% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А у вересні з цих портів вийшли лише 12 суден - проти 266 у тому ж місяці роком раніше.



"Металургія опинилася під одночасним тиском одразу з кількох боків: через удари по енергетиці, втрату стабільної морської логістики, проблеми із залізничними перевезеннями та прямі атаки на заводи", - вказує видання.



Операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко у коментарі виданню повідомив, що компанія планує скорочення адміністративного персоналу, а міста, які залежать від металургійних підприємств, зіткнуться зі зменшенням бюджетних надходжень.

Економічні наслідки

NYT підкреслює, що наслідки виходять далеко за межі самих підприємств. Йдеться про ризики для зайнятості та бюджетів промислових міст і всієї економіки, з огляду на те, що ще торік сталеливарна галузь забезпечувала понад 7% економічного виробництва України. Тож колапс української сталевої галузі матиме важкі економічні наслідки у масштабі всієї країни.



"Масштаб кризи ілюструє ще один показник: у вересні вперше за сто років в Україні протягом одного тижня не було вироблено жодної тонни сталі", - підкреслює The New York Times.