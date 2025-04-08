Україна не може собі дозволити імпортувати критичні промислові товари, - "Метінвест"

Після відкриття морських кордонів і логістичних змін промисловість продовжує жити й нарощувати експорт. Тому зараз дуже важливо зберегти виробничі потужності, щоб мати потенціал для швидкого відновлення після перемоги.

"Перемога обов'язково настане. Але готуватися до неї потрібно вже зараз, зсередини. Це означає: мати потенціал для швидкого злету. Ми або приймемо все імпортне - товари, технології, спеціалістів, - або збережемо власну економіку й виробничі потужності, щоб самостійно виробляти сталь і розвивати суміжні галузі", - зауважив Давиденко.

Водночас він наголосив, що найголовніше для України - зберегти людський потенціал, адже багато хто виїхав, багато хто на фронті.

"Ми вже втратили значну частину технічного, наукового й виробничого ресурсу. Це критичний напрям, на який потрібно робити ставку. Ми не можемо дозволити собі імпортувати інженерів і технічних фахівців - маємо повертати своїх і любов до професії", - наголосив він.

Директор департаменту корпоративних комунікацій "Метінвесту" переконаний, що саме любов до технічних спеціальностей відкриває шлях до нової індустріалізації України.

"Це не стара радянська індустрія, а сучасна, де ІТ інтегрується в інженерні, металургійні та гірничі спеціальності, формуючи оновлену промислову основу країни. Йдеться не про металурга, який опанував ІТ, а про ІТ-фахівця, який обирає роботу в промисловості. Саме такий підхід і формує нову індустріалізацію України", - вважає він.

Також він наголосив, що український бізнес у Європі потребує не преференцій, а рівного доступу до ресурсів і справедливих правил.

"Це базові умови, які має забезпечити держава для розвитку промисловості. Проте для успіху потрібно більше - ефективна взаємодія бізнесу й держави, створення міжнародної репутації та бренду. З іншого боку, український бізнес вже має нову бренд-характеристику - незламний", - додав він.



Нагадаємо, раніше "Метінвест" Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України - за ветеранську програму та програми перекваліфікації, які пропонує виш компанії "Метінвест Політехніка". Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.