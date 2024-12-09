Україна може подумати над ідеєю Макрона щодо розміщення іноземних військ, - Зеленський

"Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля", - написав Зеленський.

Президент нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України. Це нібито мало б гарантували безпеку, поки Україна не в НАТО.

"Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії", - підкреслив Зеленський.

Ініціатива Макрона

Раніше ми писали, що французький лідер Еммануель Макрон заявив про можливість введення війська на територію України. Однак це викликало дискусію серед союзників України.

Пізніше стало відомо, що мова не про безпосередню відправку військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Серед них Литва, Латвія, Естонія та Канада.

Однак більшість країн не підтримала позицію Макрона. При цьому, несподівана заява Макрона спричинила ще більшу напругу у відносинах між ним і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.