Україна може побудувати до 2 ГВт зеленої генерації, якщо держава вирішить проблеми інвесторів, - експерт

"Чи готові девелопери, виробники та інвестори "зеленої" енергетики забезпечити 1-2 ГВт у 2025 році? Так. Якщо держава піде на конструктивний діалог, нарешті зробить розвиток ВДЕ пріоритетом і буде стратегічно керувати реформуванням та побудовою новітньої енергосистеми в Україні, то цей потенціал стане реальністю", - сказала Рибачук.

За її словами, Ідеться про потужності трьох-чотирьох Каховських ГЕС, які можуть почати працювати уже у 2025 році. Вона вказує, що частка "зеленої" генерації в Україні ледь сягає 15%, тоді як країни ЄС щороку додають десятки гігават відновлювальних об’єктів.

"Україна має одні з найкращих у світі передумов для ВДЕ – потенціал сонячної та вітрової енергетики в 150 разів перевищує поточний попит на електроенергію", - уточнила вона.

Рибачук зазначає, що у держави немає достатньо фінансових ресурсів і залишилося мало часу для будівництва нової генерації, і найкраще з таким завданням може впоратись приватний бізнес.

"Це класичні умови для роботи приватного капіталу, оскільки приватний бізнес швидше оперує грошима, має більше досвіду й компетенцій у реалізації проєктів і несе не теоретичну, а реальну фінансову відповідальність", - додала директорка.

Вона вважає, що міжнародні фінансові інститути можуть надати 2 млрд євро фінансування, якщо держава почне оперативно вирішувати головні перепони у розвитку галузі.

"В Україні складно зрозуміти, хто deal captain "зеленої" відбудови, який має відповідати за розробку плану дій і сприяння інвестиціям: від логістичних питань, як привезти турбіни в Одеську область і пришвидшити видачу технічних умов, до комерційних аспектів, як забезпечити хоча б середньострокові інструменти продажу електроенергії, без чого неможливо спрогнозувати грошовий потік", - розповідає Рибачук.

За її словами, ці питання потребують консолідованого підходу та уваги з боку держави. Крім того, енергоринок України є одним з найбільш зарегульованих секторів економіки – цінами, ліцензіями, дозволами, правилами регулювання. Він ще й доволі непрогнозований у змінах регуляторного поля. Убивча комбінація.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ складає близько 16 млрд грн і спричинений недоплатами з боку компанії "Енергоатом". Окрім того, ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має "Укренерго" через дефіцитний тариф на передачу електроенергії і, відповідно, неможливість повністю розрахуватися за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ.

На думку експертів, в Україні спостерігається надлишок ліквідності банків, що потрібно використати для вирішення проблеми багатомільярдних боргів компанії Енергоатом на ринку електроенергії. Зазначається, що таке рішення боргової кризи на енергоринку сприятиме будівництву зеленої генерації.