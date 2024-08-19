Україна може побудувати до 2 ГВт зеленої генерації, якщо держава вирішить проблеми інвесторів, - експерт
Україна зможе побудувати у 2025 році до 2 ГВт нових потужностей відновлюваної енергетики, якщо держава визначить цей напрям пріоритетним і буде працювати над вирішенням проблем інвесторів та підтримуватиме їх.
Про це заявила керуюча директорка компанії Elementum Energy Ольга Рибачук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Економічну правду".
"Чи готові девелопери, виробники та інвестори "зеленої" енергетики забезпечити 1-2 ГВт у 2025 році? Так. Якщо держава піде на конструктивний діалог, нарешті зробить розвиток ВДЕ пріоритетом і буде стратегічно керувати реформуванням та побудовою новітньої енергосистеми в Україні, то цей потенціал стане реальністю", - сказала Рибачук.
За її словами, Ідеться про потужності трьох-чотирьох Каховських ГЕС, які можуть почати працювати уже у 2025 році. Вона вказує, що частка "зеленої" генерації в Україні ледь сягає 15%, тоді як країни ЄС щороку додають десятки гігават відновлювальних об’єктів.
"Україна має одні з найкращих у світі передумов для ВДЕ – потенціал сонячної та вітрової енергетики в 150 разів перевищує поточний попит на електроенергію", - уточнила вона.
Рибачук зазначає, що у держави немає достатньо фінансових ресурсів і залишилося мало часу для будівництва нової генерації, і найкраще з таким завданням може впоратись приватний бізнес.
"Це класичні умови для роботи приватного капіталу, оскільки приватний бізнес швидше оперує грошима, має більше досвіду й компетенцій у реалізації проєктів і несе не теоретичну, а реальну фінансову відповідальність", - додала директорка.
Вона вважає, що міжнародні фінансові інститути можуть надати 2 млрд євро фінансування, якщо держава почне оперативно вирішувати головні перепони у розвитку галузі.
"В Україні складно зрозуміти, хто deal captain "зеленої" відбудови, який має відповідати за розробку плану дій і сприяння інвестиціям: від логістичних питань, як привезти турбіни в Одеську область і пришвидшити видачу технічних умов, до комерційних аспектів, як забезпечити хоча б середньострокові інструменти продажу електроенергії, без чого неможливо спрогнозувати грошовий потік", - розповідає Рибачук.
За її словами, ці питання потребують консолідованого підходу та уваги з боку держави. Крім того, енергоринок України є одним з найбільш зарегульованих секторів економіки – цінами, ліцензіями, дозволами, правилами регулювання. Він ще й доволі непрогнозований у змінах регуляторного поля. Убивча комбінація.
Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ складає близько 16 млрд грн і спричинений недоплатами з боку компанії "Енергоатом". Окрім того, ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має "Укренерго" через дефіцитний тариф на передачу електроенергії і, відповідно, неможливість повністю розрахуватися за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ.
На думку експертів, в Україні спостерігається надлишок ліквідності банків, що потрібно використати для вирішення проблеми багатомільярдних боргів компанії Енергоатом на ринку електроенергії. Зазначається, що таке рішення боргової кризи на енергоринку сприятиме будівництву зеленої генерації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.