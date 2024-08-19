Украина может построить до 2 ГВт зеленой генерации, если государство решит проблемы инвесторов, - эксперт

Украина сможет построить в 2025 году до 2 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики, если государство определит это направление приоритетным и будет работать над решением проблем инвесторов и поддерживать их.

Об этом заявила управляющий директор компании Elementum Energy Ольга Рыбачук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Экономическую правду ".

"Готовы ли девелоперы, производители и инвесторы "зеленой" энергетики обеспечить 1-2 ГВт в 2025 году? Да. Если государство пойдет на конструктивный диалог, наконец-то сделает развитие ВИЭ приоритетом и будет стратегически управлять реформированием и построением новейшей энергосистемы в Украине, станет реальностью", - сказала Рыбачук.

По ее словам, речь идет о мощностях трех-четырех Каховских ГЭС, которые могут начать работать уже в 2025 году. Она указывает, что доля "зеленой" генерации в Украине едва достигает 15%, в то время как страны ЕС ежегодно добавляют десятки гигаватт восстановительных объектов.

"У Украины есть одни из лучших в мире предпосылок для ВИЭ - потенциал солнечной и ветровой энергетики в 150 раз превышает текущий спрос на электроэнергию", - уточнила она.

Рыбачук отмечает, что у государства нет достаточно финансовых ресурсов и осталось мало времени для строительства новой генерации, и лучше с такой задачей может справиться частный бизнес.

"Это классические условия для работы частного капитала, поскольку частный бизнес скорее оперирует деньгами, имеет больше опыта и компетенций в реализации проектов и несет не теоретическую, а реальную финансовую ответственность", - добавила директор.

Она считает, что международные финансовые институты могут предоставить 2 млрд. евро финансирования, если государство начнет оперативно решать главные препятствия в развитии отрасли.

"В Украине сложно понять, кто deal captain "зеленого" восстановления, который должен отвечать за разработку плана действий и содействие инвестициям: от логистических вопросов, как привезти турбины в Одесскую область и ускорить выдачу технических условий, до коммерческих аспектов, как обеспечить хотя бы среднесрочные инструменты продаж электроэнергии, без чего невозможно спрогнозировать денежный поток", - рассказывает Рыбачук.

По ее словам, эти вопросы нуждаются в консолидированном подходе и внимании со стороны государства. Кроме того, энергорынок Украины является одним из наиболее зарегулированных секторов экономики – ценами, лицензиями, разрешениями, правилами регулирования. Он еще довольно непрогнозируемый в изменениях регуляторного поля. Убийственная комбинация.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет около 16 млрд грн и вызван недоплатами со стороны компании "Энергоатом". Кроме того, еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии и, соответственно, невозможность полностью рассчитаться за услугу по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ.

По мнению экспертов, в Украине наблюдается избыток ликвидности банков, который следует использовать для решения проблемы многомиллиардных долгов компании Энергоатом на рынке электроэнергии. Отмечается, что такое решение долгового кризиса на энергорынке будет способствовать строительству зеленой генерации.