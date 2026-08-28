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Україна не може мобілізовувати менше 30 тисяч людей на місяць, - Буданов

17:23 28.08.2026 Пт
2 хв
Керівник ОП також відповів, чи чекає на зміни з приходом нового міністра оборони
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Кирило Буданов (Getty Images)

Україна щомісяця не може мобілізовувати до війська менше 30 тисяч людей. Крім того, навіть впровадивши зміни, задовольнити всіх українців неможливо.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук на телемарафоні.

Журналістка спитала у Буданова, що робити з суспільною напругою в Україні навколо мобілізації.

"На жаль, приймати її такою, як вона є. Ми не зможемо інакше, просто треба наважитися і чесно сказати. Не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей в місяць - це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є", - відповів керівник ОП.

Крім того, Мосейчук запитала у керівника ОП, чи чекає він на зміни із приходом на посаду міністра оборони Євгенія Хмари.

"Ви ставите мені етично важке питання, тому що як би я вам на нього не відповів, буде виглядати не дуже. Тому наберусь сміливості і скажу вам: ні, сильно нічого не зміниться. Тому що запит є: не менше ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей", - зазначив Буданов.

Задовольнити всіх неможливо

Він додав, що від зміни у мобілізації кількісні показники не зміняться, що означає, що кількість незадоволених людей теж не зміниться.

"Можна змінити. Я сподіваюсь, вони зможуть змінити трошки підходи з цією насильницькою бусифікацією, яка інколи існує, це не поголовно, але такі факти є. З цим треба боротися. Треба боротися з певною неправомірною діяльністю ТЦК, яка інколи має місце. А інколи, дуже часто буває, має місце", - сказав керівник ОП.

Буданов наголосив, що навіть поборовши все це, в Україні не буде такого, що всі задоволені. За його словами, "це неможливо".

Нагадаємо, 27 серпня Кирило Буданов заявив, що ідея мобілізації жінок в Україні, яка перед цим була озвучена в Мережі, виглядає дивною.

Крім того, в Комітеті Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заявили, що жодних законопроєктів чи ініціатив щодо мобілізації жінок наразі не розглядають.

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Кирило БудановВійна в УкраїніМобілізація в Україні