Україна має й надалі виводити з ладу російські НПЗ, - Волкер

За його словами, він "докорінно не згоден" з позицією США щодо припинення атак по НПЗ Росії.

"Звичайно, я приватна особа і не представляю уряд США. Але я вважаю, що це докорінно неправильно, і люди повинні усвідомити, що йде війна. Щодня Росія атакує українські енергетичні об'єкти, вони атакують Харків, вони атакують мирних жителів, вони атакують усе. І пропонувати, щоб Україна не чинила опір речам, які посилюють військовий потенціал Росії, - я вважаю незрозумілим, що ми це пропонуємо", - заявив Волкер.

Він підкреслив, що Україна повинна виводити з ладу ці НПЗ.

"І здебільшого виводять з ладу нафтопереробні заводи, які беруть сиру нафту і переробляють її, наприклад, на авіаційне пальне, яке використовують російські винищувачі та бомбардувальники. Звичайно, слід це виводити з ладу", - заявив Волкер.

Дипломат додав, що дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни.

"(Російському диктатору Володимиру, - ред.) Путіну це сходить з рук, оскільки населення Росії вважає, що вони роблять справедливу справу, і вважає, що це "спеціальна військова операція з порятунку від нацистів", тому що всередині Росії не відчувають війну. Тому важливо, щоб росіяни побачили, що їхня власна військова інфраструктура наражається на ризик", - заявив він.

Волкер вважає, що Україна повинна не тільки продовжувати знищувати НПЗ, а й атакувати будь-яку військову інфраструктуру всередині Росії.

"Особливо ту, яка використовується для нападу на Україну. Так що аеродроми, пункти матеріально-технічного постачання, склади боєприпасів - усе це є військовими цілями, і це законно. Чого Україна не повинна робити, так це того, що робить Росія: нападати на житлові будинки, школи, лікарні. Ніхто не повинен цього робити, і Росія теж не повинна цього робити. А ось військові цілі - абсолютно ок", - підкреслив він.