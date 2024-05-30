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Україна має врахувати досвід ЄС щодо оподаткування тютюнових виробів, – гендиректор "Філіп Морріс"

Четвер 30 травня 2024 10:55
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Україна має врахувати досвід ЄС щодо оподаткування тютюнових виробів, – гендиректор "Філіп Морріс" Фото: Україна має врахувати досвід Євросоюзу щодо оподаткування тютюнових виробів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У питанні оподаткування тютюнових виробів Україна має враховувати європейський досвід, тобто запровадити різні ставки акцизу для різних видів тютюнової продукції.

Про це заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Практика Євросоюзу передбачає, що різні нікотиновмісні продукти оподатковують за різними ставками, зокрема, сигарети, тютюнові вироби для електричного нагрівання, електронні сигарети, паучі. Якщо ухвалювати норму про прив’язку до євро, то слід врахувати весь європейський досвід", - зазначив Барабаш.

За його словами, при прив’язці акцизів до євро в Україні важливо, щоб курс був передбачуваним. Наприклад, в Євросоюзі для тих країн, де євро не використовують як національну валюту, курс перераховують щороку на 1 жовтня року, що передує року підвищення податків.

СЕО "Філіп Морріс Україна" також зазначив, що у випадку прогнозованої МВФ девальвації гривні прив’язка акцизів до євро може призвести до подорожчання сигарет наступного року на 28 гривень.

"Ми розуміємо, для чого це робиться – для наповнення бюджету. Але важливо, щоб паралельно із цим процесом відбувалася ефективна боротьба з нелегальним ринком", - сказав генеральний директор "Філіп Морріс Україна".

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