Україні варто активніше задіювати громади, зокрема єврейську, для діалогу зі США, - Коен

Як зазначив Коен, у цьому напрямі недостатньо використовуються можливості тих громад, які мають налагоджені та ефективні зв'язки в США:

"На мій погляд, не були повною мірою задіяні ті громади, які мають у своєму розпорядженні стійкі канали комунікації. Це, зокрема, баптистська громада, українська діаспора. Особливо варто виокремити єврейську громаду, яка має серйозні зв'язки як в Ізраїлі, так і в США. Нещодавно у Сполучених Штатах перебував головний рабин - рабин Моше Реувен Асман. Однак цей ресурс, на мою думку, також залишається недостатньо використаним", - зазначив Коен.

"Україна сьогодні не перебуває в становищі, що дозволяє ігнорувати доступні дипломатичні та громадські інструменти для розвитку міжнародних зв'язків", - підкреслив старший експерт Євразійського центру Atlantic Council Аріель Коен.

Слід зазначити, що єврейська громада США, а також держава Ізраїль, справді мають значний вплив на формування зовнішньої політики Вашингтона.

Як відомо, Ізраїль став однією з перших держав, лідери якої провели офіційні зустрічі з новою адміністрацією США: прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу був першим іноземним главою уряду, який відвідав Білий дім після виборів.

Крім того, дочка колишнього президента Дональда Трампа - Іванка Трамп, і її чоловік Джаред Кушнер сповідують ортодоксальний іудаїзм і є прихожанами руху "Хабад", широко представленого також і на території України.

Головний рабин України та керівник громади Хабад, рабин Моше Реувен Азман, узяв участь у низці заходів і зустрічей високого рівня у Вашингтоні та в штаті Флориді, який є політичним центром правлячої партії Америки. Візит включав зустрічі з представниками керівництва США та участь в офіційних церемоніях.