Україна має вікно для розширення зернової угоди, і цим потрібно скористатися, - експерт

"Росія використовує зернову угоду як елемент шантажу. Вона розуміє загальний вплив цього питання на азійські країни, країни Південної Африки, і на авторитет таких країн, як Туреччина, такої організації як ООН. Тут є інтерес і європейських компаній, які здійснюють транзит, і зацікавлені у тому, щоб з африканських країн не почалися міграційні процеси через нестачу харчів. Тобто, там доволі довгий ланцюжок питань, і РФ постійно до нього апелює. Але, ми бачимо, жодного разу вони не виходили", - наголосив експерт.

На його думку, у питанні розблокування портів головною буде позиція Туреччини - як члена НАТО та найсильнішої країни у регіоні.

"Ключовою в цьому шантажі буде позиція Туреччини. Туреччина може взяти на себе забезпечення безпеки, і все буде продовжуватися, як іде, тому що Туреччина вкрай важлива для РФ з багатьох причин. Тобто, тут треба шукати зацікавленості саме Туреччини. Але це реалістичний сценарій: внутрішня ситуація в РФ не є доволі стабільною, є розмивання авторитету Путіна. Це може відкрити певне вікно можливостей для розширення угоди", - додав Петренко.

Він також наголосив, що розблокування портів є надзвичайно важливим для України, адже принесе до бюджету мільярди. Тому необхідно посилити дипломатичний тиск на наших партнерів, які, своєю чергою, можуть добитися розширення номенклатури нашого експорту.

"Розблокування портів - мільярди гривень, десятки мільярдів, навіть сотні, які ми можемо отримати. Залізницею ми не можемо забезпечити ті об’єми експорту, які можемо морем. Плюс це ті ланцюжки, які вже пропрацьовані. Нам необхідно розблокувати збільшення номенклатури – але тут, на мій погляд, замало тиску наших партнерів", - зауважив Петренко.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря - адже це є актом піратства.