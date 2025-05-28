Україна має скористатися правом на тимчасове відтермінування CBAM через війну, - експерт

CBAM, що набуває чинності з 2026 року, вже на етапі перехідного періоду створює значні ризики для експорту енергоємної продукції з України, зокрема електроенергії та металопродукції, йдеться у зверненні.

Всеукраїнська енергетична асамблея попередила: автоматичне застосування "вуглецевого мита" може призвести до втрати експортних надходжень, зниження інвестицій у модернізацію енергосистеми та ускладнення відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Асамблея наголошує на необхідності розробки спеціального підходу до впровадження СВАМ щодо українського експорту. Зокрема,вважаємо доцільним розглянути можливість запровадження механізму відтермінування або перегляду вимог СВАМ на період дії воєнного стану в Україні", - йдеться у зверненні.

Асамблея посилається на положення частини 7 статті 30 Регламенту (ЄС) 2023/956, що передбачає можливість звернення третіх країн, які зазнали впливу "непередбачуваних та неспровокованих подій із руйнівними наслідками для економіки та промисловості", з проханням про тимчасове пом’якшення вимог CBAM.

Також зазначають, що така процедура з боку України ще не була офіційно розпочата.

Особливу увагу члени Всеукраїнської енергетичної асамблеї звернули на вразливість енергетичного сектору, що суттєво постраждав від війни з РФ, і не має змоги швидко адаптуватися до вимог декарбонізації.

"Підприємства електроенергетики наразі не мають ані технічної, ані фінансової спроможності впровадити повноцінні заходи з декарбонізації у короткостроковій перспективі", - наголосили в документі.

Також у ВЕА зазначають, що значна частина енергетичної інфраструктури зруйнована, окупована або працює з високим рівнем ризиків.

"Приймаючи до уваги надскладні умови функціонування енергетичного комплексу України, звертаємося до Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, із проханням якнайшвидше ініціювати процедуру звернення до Європейської Комісії відповідно до частини 7 статті 30 Регламенту СВАМ з метою захисту національних економічних інтересів та забезпечення конкурентоспроможності української продукції на ринку ЄС", - закликав голова ВЕА Іван Плачков.