Україна має сильну двопартійну підтримку у США, - Байден

Повідомляється, що під час бесіди з президентом України Володимиром Зеленським Байден наголосив на сильній двопартійній підтримці у Сполучених Штатах захисту України її суверенітету, територіальної цілісності та демократичного майбутнього.

У Білому домі також зазначили, що глави держав обговорили боротьбу України, що триває, за захист своєї свободи і незалежності від російської агресії.

Переговори Зеленського та Байдена

Нагадаємо, що вчора ввечері президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Однією із тем обговорень стали далекобійні ракети ATACMS.

Перед цим Зеленський та Байден проводили переговори під час візиту українського лідера до США наприкінці вересня.

Тоді президенти зокрема обговорювали військову допомогу Україні. Як стало відомо пізніше, Байден та Зеленський домовилися про передачу нашим військовим далекобійних ракет ATACMS.

Їх уже доставили в Україну, і бійці ЗСУ нещодавно застосували його для ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.