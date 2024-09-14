Київ просив США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але цілі змінились, - Reuters

Від самого початку Київ просив США про удари ATACMS по авіабазах Російської Федерації. Однак наразі цілі для ударів вже інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, Україна спершу просила США використовувати ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз, однак тепер потенційні цілі для українських далекобійних ударів розширились. Зокрема туди потрапили:

російські військові командні центри,

склади пального й озброєння,

місця зосередження військ.

Анонімні джерела видання повідомили, що Україна передала США і Великій Британії список потенційних цілей на території Росії, які можуть бути уражені західною далекобійною зброєю, якщо це буде дозволено.

Як стало відомо, цілі змінились після того, як Пентагон заявив, що 90% російських літаків, які запускають планерні бомби, що є однією з головних загроз для України, знаходяться на аеродромах, розташованих щонайменше за 300 кілометрів від підконтрольної Україні території.