Україна має право бити по території Росії для самооборони, - уряд Німеччини

Про право України бити по Росії він заявив у відповідь на питання про масовану атаку дронів на Москву, яка відбулася вчора, 30 травня.

При цьому він зазначив, що влада Німеччини виступає проти того, щоб для таких ударів використовувалася німецька зброя.

Удари територією Росії

Нагадаємо, ще на початку 2023 року секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що Україна має зброю, яка здатна бити по території Росії. При цьому, за його словами, наша країна має повне право завдавати ударів по військових об'єктах усередині РФ.

При цьому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що операції українських захисників на території Росії є цілком прийнятними, доки атакам не піддаються цивільні об'єкти.

Заява Хебештрайта прозвучала на тлі запуску по Москві та області 32 дронів, за допомогою яких могли намагатися атакувати резиденцію диктатора Володимира Путіна і не тільки. Кремль звинуватив в атаці Україну, але влада нашої країни відкинула заяви росіян.