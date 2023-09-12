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Україна має переслідувати свої інтереси, а не погоджуватися на зернову угоду, - експерт

Вівторок 12 вересня 2023 13:51
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Україна має переслідувати свої інтереси, а не погоджуватися на зернову угоду, - експерт Фото: Україна має переслідувати свої інтереси, а не погоджуватися на зернову угоду (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Туреччина, яка намагається переконати Захід повернутись до формату зернової угоди, до того ж зняти з РФ санкції, веде свою гру. Але Україна не повинна погоджуватися на ці умови - ми маємо відстоювати свої інтереси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політолога Юрія Романенка.

"Туреччина традиційно веде свою прагматичну гру і намагається вичавити по максимуму з усього, до чого можуть дотягнутися її лапки. Ось і все. Нема чого дивуватися з того, що турки ведуть цю політику: османська політика завжди була про те, як вичавити максимум через мінімум. Якщо є можливості, вони торгуються. І це робить будь-яка країна, яка має довгострокові та короткострокові інтереси", - пояснив Романенко.

Водночас він наголосив, що Україна також має навчитися відстоювати свої інтереси, а не погоджуватися на чужі ігри, зокрема - зернову угоду.

"Дуже погано, що ми не ведемо прагматичних ігор. Я сподіваюся, що ми так робитимемо все більше і більше. Менше істерити, а більше, зчепивши зуби, переслідувати свої інтереси. І не паритися з приводу того, що хтось не згоден. з нашою думкою", - підсумував Романенко.

Як відомо, сили ГУР повернули під контроль України бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" та СПБУ "Сиваш". Під час операції спецназу вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів та станцію "Нева", яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Раніше експерти говорили, що успішні операції свідчать про розгортання Україною свого "морського фронту", і вони вже стали проблемою для росіян: страхування кораблів значно подорожчало.

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