Україна має отримати майже півмільярда євро на житло військовослужбовцям, - Шуляк

На забезпечення житлом військовослужбовців за програмою Ukraine Facility передбачено 200 млн євро у 2024-2025 роках, ще 450 млн євро їм мають надати до 2027 року. Для отримання допомоги Україна має виконати ряд структурних маяків, серед яких - ефективна і сучасна житлова політика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, за умовами Ukraine Facility у 2024-2025 роках передбачено 200 млн євро на забезпечення житлом захисників України, які мають І та ІІ групи інвалідності. Також ці кошти підуть на забезпечення житлом членів сімей загиблих, а також захисників-ВПО. Ще 450 млн євро мають надати для цих груп громадян у 2024-2027 роках.

Крім зазначених вище заходів, планується кредитування за ставкою 7 % річних передусім для ВПО та ветеранів в рамках програми "єОселя".

"В Ukraine Facility оцінюють інвестиційні потреби на програму орієнтовно 55 млрд грн на 2024-2026 роки, з них на компенсацію відсоткової ставки для учасників бойових дій - 2,2 млрд грн. Це дозволить забезпечити житлом до 30 тис. сімей, зокрема 10 тис. сімей військових", - підкреслила Шуляк.

Серед умов отримання фінансової підтримки є прийняття законопроекту "Про основні засади житлової політики", зауважила нардепка. Його напрацювання вже пройшли три раунди публічних консультацій, за результатами яких у проєкт закону зараз вносять актуальні для громадян правки. Сам законопроект планують зареєстрували протягом 2 місяців.

"Він передбачає диверсифіковані інструменти житлової політики, залежно від потреб різних груп громадян. Тому, за її словами, з одного боку необхідно розвивати фінансово-кредитні механізми - пільгові іпотечні програми, лізинг, компенсацію частини вартості житла або частини відсотків за кредитом тощо”, - зазначила Шуляк.

Вона також повідомила, що саме житло має великий інвестиційних потенціал, один із найбільших серед інших галузей країни. Розвиток житлового фонду має високий мультиплікаційний ефект, який стимулює суміжні галузі, забезпечує зростання зайнятості та економічної активності.

Нагадаємо, паралельно з доопрацюванням рамкового законопроекту про основні засади житлової, вже розпочато роботу над другим законом рамки - про фонд соціального житла.

Одним з елементів законопроекту про основні засади житлової політики, який потрібно прийняти за умовами Ukraine Facility, будуть цифрові рішення. Йдеться про створення Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи, яка аналізуватиме рівень доходів, наявність житла у власності, соціальний статус громадянина.