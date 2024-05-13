Украина должна получить почти полмиллиарда евро на жилье военнослужащим, - Шуляк

На обеспечение жильем военнослужащих по программе Ukraine Facility предусмотрено 200 млн. евро в 2024-2025 годах, еще 450 млн. евро им должны предоставить до 2027 года. Для получения помощи Украина должна выполнить ряд структурных маяков, среди которых эффективная и современная жилищная политика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, по условиям Ukraine Facility в 2024-2025 годах предусмотрено 200 млн евро на обеспечение жильем защитников Украины, имеющих I и II группы инвалидности. Также эти средства пойдут на обеспечение жильем членов семей погибших, а также защитников ВПЛ. Еще 450 млн. евро должны предоставить для этих групп граждан в 2024-2027 годах.

Кроме указанных выше мер, планируется кредитование по ставке 7% годовых прежде всего для ВПЛ и ветеранов в рамках программы "еселя".

"В Ukraine Facility оценивают инвестиционные потребности на программу ориентировочно 55 млрд грн на 2024-2026 годы, из них на компенсацию процентной ставки для участников боевых действий - 2,2 млрд грн. Это позволит обеспечить жильем до 30 тыс. семей, в том числе 10 тыс. семей военных", - подчеркнула Шуляк.

Среди условий получения финансовой поддержки есть принятие законопроекта "Об основных принципах жилищной политики", отметила нардепка. Его наработки уже прошли три раунда публичных консультаций, по результатам которых в проект закона сейчас вносятся актуальные для граждан правки. Сам законопроект планируют зарегистрировать в течение 2 месяцев.

"Он предусматривает диверсифицированные инструменты жилищной политики, в зависимости от потребностей разных групп граждан. Поэтому, по ее словам, с одной стороны, необходимо развивать финансово-кредитные механизмы - льготные ипотечные программы, лизинг, компенсацию части стоимости жилья или части процентов по кредиту и тому подобное", - отметила Шуляк.

Она также сообщила, что именно жилье имеет большой инвестиционный потенциал, один из крупнейших среди других отраслей страны. Развитие жилищного фонда обладает высоким мультипликационным эффектом, который стимулирует смежные отрасли, обеспечивает рост занятости и экономической активности.

Напомним, параллельно с доработкой рамочного законопроекта об основных принципах жилищной, уже начата работа над вторым законом рамки – о фонде социального жилья.

Одним из элементов законопроекта об основных принципах жилищной политики, который следует принять по условиям Ukraine Facility, будут цифровые решения. Речь идет о создании Единой информационно-аналитической жилищной системы, которая будет анализировать уровень доходов, наличие жилья в собственности, социальный статус гражданина.