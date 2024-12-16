Україна має будувати і атомну, і розподілену генерацію, тут немає протиріч, - нардеп

За його словами, дискусії навколо цього питання точаться через різні підходи до відновлення енергосистеми. Частина депутатів наголошує на необхідності зосередитися на розподіленій генерації, яка включає мобільні газові станції, щоб зменшити вразливість енергомережі до атак. Утім, Україна має одночасно розвивати і атомну енергетику, і розподілену генерацію.

"Ми не обираємо – ми будуємо все. І це критично важливо. Законопроєкт про добудову атомних блоків Хмельницької АЕС потрібно прийняти зараз, бо після війни буде пізно. У мирний час жодна розподілена генерація не зможе забезпечити потреби промисловості. А якщо й зможе, то це буде настільки дорого, що наша промисловість стане неконкурентноздатною", – підкреслив Нагорняк.

Він зазначив, що добудова атомних блоків забезпечить стабільну базову генерацію електроенергії, яка є основою для відновлення промисловості після війни. Водночас Україна продовжує розвивати розподілену та резервну генерацію, що зробить енергосистему гнучкішою та більш стійкою.

"Будівництво мобільних станцій і розподіленої генерації вже триває завдяки підтримці міжнародних партнерів. Немає ніяких протиріч: ми будуємо і атом, і розподілену генерацію, адже це ключ до стабільної енергосистеми в майбутньому", – зазначив депутат.

Нагорняк висловив подяку міжнародним партнерам, які допомагають Україні реалізовувати амбітні енергетичні проєкти, та закликав депутатів підтримати законопроєкт, щоб вчасно розпочати добудову атомних блоків.

Нагадаємо, наступного тижня Верховна Рада України розгляне законопроєкт про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.