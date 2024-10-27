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Україна має активно вести перемовини щодо відстрочки у сплаті європейського вуглецевого податку, - EBA

Неділя 27 жовтня 2024 16:56
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Україна має активно вести перемовини щодо відстрочки у сплаті європейського вуглецевого податку, - EBA Фото: Україна має активно вести перемовини щодо відстрочки у сплаті європейського вуглецевого податку (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Європейський союз декларує запровадження екологічного податку СВАМ як механізм захисту довкілля, але насправді він також є елементом ведення торгових воєн, і з його допомогу ЄС планує захистити свій ринок від дешевшої продукції. Тому Україна має відстоювати свої позиції та добитися відстрочки у сплаті цього податку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора Європейської бізнес асоціації (EBA) Світлану Михайловську.

"Процеси СВАМ обговорюються не тільки в Україні, а і в інших країнах світу. І мені дуже сподобався вислів Джозефа Стігліца, американського політичного аналітика та економіста, лауреата Нобелівської премії: він дуже прямолінійно сказав, що на сьогодні СВАМ не додає ваги кліматичній адженді та боротьбі за навколишнє середовище. Натомість він роздмухує торговельні війни. Це факт, і ми це теж розуміємо. Промисловість ЄС знаходиться у лещатах, і політики намагаються начебто такими застережними засобами врівноважити конкуренцію", - зауважила Михайловська.

Тому, на її переконання, бізнес-спільноти ЄС, об’єднані на різних майданчиках, і в тому числі Україні, мають говорити про необхідність продовження перехідних періодів та додаткового фінансування, щоб захистити власну промисловість, і не здавати свої переговорні позиції.

"Фактично ті перемовини, які ми починаємо вести зараз і будемо активно вести, лімітуються не тільки об’ємом фінансування, яке ЄС може надати Україні, у тому числі щоб компенсувати втрати нашої промисловості. Але і щодо строків впровадження тих або інших стандартів", - резюмувала Михайловська.

Нагадаємо, головний аналітик GMK Center Андрій Глущенко раніше заявив, що прямі втрати від СВАМ для української економіки зростатимуть щороку, і досягнуть $1,44 млрд.

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