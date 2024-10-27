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Украина должна активно вести переговоры по отсрочке по уплате европейского углеродного налога, - EBA

Воскресенье 27 октября 2024 16:56
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Украина должна активно вести переговоры по отсрочке по уплате европейского углеродного налога, - EBA Фото: Украина должна активно вести переговоры по отсрочке по уплате европейского углеродного налога (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз декларирует введение экологического налога СВАМ как механизм защиты окружающей среды, но на самом деле он также является элементом ведения торговых войн, и с его помощью ЕС планирует оградить свой рынок от более дешевой продукции. Поэтому Украина должна отстаивать свои позиции и добиться отсрочки по уплате этого налога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора Европейской бизнес-ассоциации (EBA) Светлану Михайловскую.

"Процессы СВАМ обсуждаются не только в Украине, но и в других странах мира. И мне очень понравилось выражение Джозефа Стиглица, американского политического аналитика и экономиста, лауреата Нобелевской премии: он очень прямолинейно сказал, что сегодня СВАМ не прибавляет веса климатической адженде и борьбе за окружающую среду. Зато он раздувает торговые войны. Это факт, и мы это тоже понимаем.

Поэтому, по ее мнению, бизнес-сообщества ЕС, объединенные на разных площадках, и в том числе Украине, должны говорить о необходимости продления переходных периодов и дополнительного финансирования, чтобы защитить собственную промышленность, и не сдавать свои переговорные позиции.

"Фактически те переговоры, которые мы начинаем вести сейчас и будем активно вести, лимитируются не только объемом финансирования, которое ЕС может предоставить Украине, в том числе, чтобы компенсировать потери нашей промышленности. Но и относительно сроков внедрения тех или иных стандартов", - резюмировала Михайловская.

Напомним, главный аналитик GMK Center Андрей Глущенко ранее заявил, что прямые потери от СВАМ для украинской экономики будут расти ежегодно и достигнут $1,44 млрд.

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