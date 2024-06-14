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Україна у липні отримає 1,5 млрд євро прибутків від заморожених активів РФ

Ілюстративне фото: Україна у липні отримає 1,5 млрд доларів прибутків від заморожених активів РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Країни G7 під час саміту в Італії домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів до кінця року. Ці кошти будуть погащатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на Міністерство фінансів України.

Як повідомили у Мінфіні, окремо Європейський Союз ухвалив спрямування прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,5 млрд євро.

"Очікується, що Україна отримає кошти у липні 2024 року. 90% буде спрямовано на військові потреби, 10% - на відновлення", - сказано у повідомленні.

Використання заморожених активів РФ

Нагадаємо, що Євросоюз нещодавно схвалив передачу прибутку від заморожених російських активів Україні.

У зв'язку з цим країни G7 розробили ініціативу щодо надання Україні значних коштів у стислі терміни. Цей кредит буде погашений за рахунок прибутку від російських активів.

Про те, що країни G7 підтримали цю ініціативу, стало відомо вчора, 13 червня.

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G7Російська Федерація