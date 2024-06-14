Україна у липні отримає 1,5 млрд євро прибутків від заморожених активів РФ

Як повідомили у Мінфіні, окремо Європейський Союз ухвалив спрямування прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,5 млрд євро.

"Очікується, що Україна отримає кошти у липні 2024 року. 90% буде спрямовано на військові потреби, 10% - на відновлення", - сказано у повідомленні.

Використання заморожених активів РФ

Нагадаємо, що Євросоюз нещодавно схвалив передачу прибутку від заморожених російських активів Україні.

У зв'язку з цим країни G7 розробили ініціативу щодо надання Україні значних коштів у стислі терміни. Цей кредит буде погашений за рахунок прибутку від російських активів.

Про те, що країни G7 підтримали цю ініціативу, стало відомо вчора, 13 червня.

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