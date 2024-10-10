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Україна до кінця року отримає від Британії більше САУ AS-90, - Умєров

Лондон, Четвер 10 жовтня 2024 17:20
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Україна до кінця року отримає від Британії більше САУ AS-90, - Умєров Фото: міністр оборони України Рустем Умеров та міністр оборони Британії Джон Гілі (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни отримають додаткові самохідні артилерійські установки AS-90 від Британії. Постачання заплановано на цей рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

За словами глави Міноборони України, він провів зустріч з британським колегою Джоном Гілі. Головна тема зустрічі - кроки для підтримки ЗСУ.

Умєров нагадав, що Британія надає українським воїнам необхідні боєприпаси: артилерійські, мінометні, для ППО та протитанкові міни. Такі своєчасні постачання дозволяють знищувати ворога.

"До кінця року на фронті з'явиться більше артилерійських систем AS-90. Також є хороші новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем - ворог відчує це на полі бою", - зазначив міністр.

Умєров розповів, що домовився з Гілі опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані за рахунок заморожених російських активів.

Як наголосив український міністр, ключовим питанням у ході зустрічі стали інвестиції в українську оборонну промисловість. Наразі завдання наростити виробництво в оборонно-промисловому комплексі.

Окремою темою обговорень став план перемоги. Увага була сконцентрована на частині оборони.

AS-90 для України

Варто зауважити, що Британія вже передавала Україні гаубиці AS-90. Вони можуть бити по цілях на відстані до 30 км. Максимальна скорострільність - три постріли за 10 секунд. Екіпаж такої техніки складається з п'яти осіб.

26 вересня у Міноборони Британії розкрили плани передати 16 додаткових AS-90 українським захисникам. 10 із них уже доставили.

При цьому ще шість, як запевняли у відомстві, хочуть передати Україні до кінця року.

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