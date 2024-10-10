Украина до конца года получит от Британии больше САУ AS-90, - Умеров

Украинские воины получат дополнительные самоходные артиллерийские установки AS-90 от Британии. Поставки запланированы на этот год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

По словам главы Минобороны Украины, он провел встречу с британским коллегой Джоном Гили. Главная тема встречи - шаги для поддержки ВСУ.

Умеров напомнил, что Британия предоставляет украинским воинам необходимые боеприпасы: артиллерийские, минометные, для ПВО и противотанковые мины. Такие своевременные поставки позволяют уничтожать врага.

"До конца года на фронте появится больше артиллерийских систем AS-90. Также есть хорошие новости относительно дальнобойного оружия и роботизированных систем - враг почувствует это на поле боя", - отметил министр.

Умеров рассказал, что договорился с Гили проработать список первоочередных потребностей, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.

Как подчеркнул украинский министр, ключевым вопросом в ходе встречи стали инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Сейчас задача нарастить производство в оборонно-промышленном комплексе.

Отдельной темой обсуждений стал план победы. Внимание было сконцентрировано на части обороны.