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Украина до конца года получит от Британии больше САУ AS-90, - Умеров

Лондон, Четверг 10 октября 2024 17:20
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Украина до конца года получит от Британии больше САУ AS-90, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Британии Джон Гили (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины получат дополнительные самоходные артиллерийские установки AS-90 от Британии. Поставки запланированы на этот год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

По словам главы Минобороны Украины, он провел встречу с британским коллегой Джоном Гили. Главная тема встречи - шаги для поддержки ВСУ.

Умеров напомнил, что Британия предоставляет украинским воинам необходимые боеприпасы: артиллерийские, минометные, для ПВО и противотанковые мины. Такие своевременные поставки позволяют уничтожать врага.

"До конца года на фронте появится больше артиллерийских систем AS-90. Также есть хорошие новости относительно дальнобойного оружия и роботизированных систем - враг почувствует это на поле боя", - отметил министр.

Умеров рассказал, что договорился с Гили проработать список первоочередных потребностей, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.

Как подчеркнул украинский министр, ключевым вопросом в ходе встречи стали инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Сейчас задача нарастить производство в оборонно-промышленном комплексе.

Отдельной темой обсуждений стал план победы. Внимание было сконцентрировано на части обороны.

AS-90 для Украины

Стоит заметить, что Британия уже передавала Украине гаубицы AS-90. Они могут бить по целям на расстоянии до 30 километров. Максимальная скорострельность - три выстрела за 10 секунд. Экипаж такой техники состоит из пяти человек.

26 сентября в Минобороны Британии раскрыли планы передать 16 дополнительных AS-90 украинским защитникам. 10 из них уже доставили.

При этом еще шесть, как заверяли в ведомстве, хотят передать Украине до конца года.

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