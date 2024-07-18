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Україна за кількістю дронів, можливо, навіть обходить РФ, - командувач Сил безпілотників

Фото: командувач Сил безпілотних системи Вадим Сухаревський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українська армія наразі скоріше за все виграє у Росії по кількості безпілотників.

Про це заявив командувач Сил безпілотних системи Вадим Сухаревський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для Армія TV.

"Тільки за ці два квартали цього року ми уже поставили у війська в 6 разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. І це спільна перемога як Генерального штабу, так і Міністерства оборони", - розповів Сухаревський.

За його словами, Україна "крутіша" у питанні виробництва дронів, адже має значний вибір у маневровості дронів.

"У нас більше 165 розробок різного виду, які тестуються і використовуються на полі бою. По кількості дронів ми явно не програємо, можливо і виграємо", - підкреслив він.

Сили безпілотних систем в Україні

 

Нагадаємо, на початку червня Міноборони оголосило про створення нового роду військ ЗСУ - Сил безпілотних систем. Командувачем було призначено полковника Вадима Сухаревського. Що відомо про нього - читайте більше в матеріалі РБК-Україна.

З початку цього року в Україні значно збільшилось виробництво безпілотників. У цьому році планується зробити і передати бійцям ЗСУ мільйон FPV-дронів. Детально про те, чи може така кількість безпілотників змінити ситуацію на фронті, - у матеріалі РБК-Україна.

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