Україна за кількістю дронів, можливо, навіть обходить РФ, - командувач Сил безпілотників

"Тільки за ці два квартали цього року ми уже поставили у війська в 6 разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. І це спільна перемога як Генерального штабу, так і Міністерства оборони", - розповів Сухаревський.

За його словами, Україна "крутіша" у питанні виробництва дронів, адже має значний вибір у маневровості дронів.

"У нас більше 165 розробок різного виду, які тестуються і використовуються на полі бою. По кількості дронів ми явно не програємо, можливо і виграємо", - підкреслив він.

Сили безпілотних систем в Україні