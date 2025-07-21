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Україна, як і Ізраїль, частково програє інформаційну війну, - головний рабин Києва та України

Головний рабин України Моше Реувен Асман (фото: Віталій Носач / РБК-Україна
Автор: Мілан Лєліч, Ірина Глухова

Україна недостатньо активно використовує потенціал так званої релігійної дипломатії, зокрема у роботі з релігійними спільнотами США. А це могло б зміцнити її позиції в інформаційній війні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман.

За його словами, ще кілька років тому він наголошував на необхідності залучати до зовнішньої комунікації не лише дипломатів і політиків, а й релігійних лідерів. Однак ця лінія досі використовується надто слабо.

"Дивіться, Україна, як Ізраїль, можливо, частково програє інформаційну війну. Вона виграє по всьому світу, але в цій аудиторії - вона програє.", - зазначив Асман. 

За його словами, як і Ізраїль, Україна зосереджена на збройному спротиві, тому іноді не вистачає сил і часу на інформаційний фронт. 

"Ізраїль, наприклад, часто просто на це махає рукою і каже: не будемо на це навіть витрачати час", - зауважив він.

Водночас рабін підкреслив, що нехтувати цим не можна.

"Тут є багато роботи: люди діляться на зомбованих і на тих, хто не знає, що вони роблять", - додав Асман.

Також головний рабин Києва пояснив, чому частина американських виборців, зокрема прихильників Дональда Трампа, скептично ставляться до України. За його словами, причина криється не у симпатіях до Росії, а в політичному контексті всередині США

Більш детально про те, що розповів головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман - читайте в інтерв'ю РБК-Україна.

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