Україна хоче відкрити на кордоні з Польщею додаткові пункти пропуску для вантажівок

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі обговорюється ідея відкриття хоча б одного додаткового пункту пропуску. Однак в перспективі Україна розраховує на відкриття декількох таких пунктів. Це дасть змогу прискорити рух вантажівок в обидва боки, та допоможе краще працювати як українським, так і польським перевізникам.

Він також зауважив, що бачення України та Європейської Комісії щодо мітингів на польському кордоні збігається - він не відповідає заявленим цілям.

"Ми бачимо факти, коли гуманітарні вантажі не пропускаються. Тому йдеться про порушення базових міжнародних конвенцій у частині вільного пересування критичних товарів", - сказав Висоцький.

Чиновник заявив, що даний аргумент буде також наведено на переговорах українського та польського уряду, які відбудуться в суботу.

Також він підтвердив, що блокада кордону завдала збитків українським експортерам, які змушені були для дотримання договорів про постачання товарів їхати через більш далекі обхідні шляхи.

"Сподіваємося, що в підсумку цейстрайк завершиться, і сума втрат не сягне мільйонів євро", - резюмував Висоцький.

Страйк на кордоні з Польщею

Нагадаємо, що 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Мова йшла про три пункти пропуску, до яких вчора додався ще й четвертий. Учасники акції фактично вимагають скасування транспортного безвізу.

Тобто виступають за повернення до системи дозволів для українців на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи "Шлях".

З останніх подій відомо, що Україна ініціювала створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні. А за словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача, Україна нібито готується евакуювати водіїв, заблокованих на кордоні з Польщею.

Додамо, що ситуація на польському кордоні є складною. Оскільки серед заблокованих вантажів є й ті, які везуть гуманітарну допомогу. Також страйк польських перевізників призвів вже до двох смертей на кордоні.

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