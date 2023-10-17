ua en ru
Вт, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна хоче відкрити на кордоні з Польщею чотири нові пункти пропуску: де вони будуть

Вівторок 17 жовтня 2023 16:20
UA EN RU
Україна хоче відкрити на кордоні з Польщею чотири нові пункти пропуску: де вони будуть Фото: Україна хоче відкрити на кордоні з Польщею чотири нові пункти пропуску (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна веде переговори щодо відкриття чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні із Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами йдеться про відкриття прикордонного пункту "Адамчуки-Збереже" на Волині, "Млинище - Сліпче", "Варяж-Усьмеж" та "Белз-Будинін".

Також очікується відкриття прикордонного пункту "Нижанковичі-Мальховіце" (Польща), який наразі працює на тимчасовій інфраструктурі виключно для порожніх вантажних транспортних засобів.

"Цей пункт пропуску має бути спільним на польській стороні. Нам обіцяли завершити роботи до кінця поточного року. Офіційне відкриття і запуск для транспорту з вантажами на цьому прикордонному пункті планувалося з другого кварталу", - розповів Деркач.

Окрім того, Україна обговорює з Румунією дозвіл на проїзд вантажного транспорту через "Красноїльськ - Вікову де Сус", де зараз можуть проїжджати лише порожні вантажні автомобілі.

Пункти пропуску на кордоні з Польщею

Нагадаємо, у серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Польща розпочали реалізацію ініціативи, згідно з якою на кордоні між країнами запустять єдині пункти пропуску.

"Тобто буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції до європейського простору, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проект реалізуємо на польсько-українському кордоні", - розповів прем'єр.

Він уточнив, що Україна хоче реалізувати таку ініціативу на кордоні з Румунією. Відповідну пропозицію вже надіслали румунській стороні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Кордон з Україною
NEWS
Британська розвідка оцінила здатність російської армії захопити Авдіївку
Британська розвідка оцінила здатність російської армії захопити Авдіївку
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу