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Україна хоче участі арабських країн у саміті миру

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Четвер 18 травня 2023 22:48
Україна хоче участі арабських країн у саміті миру Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна вітатиме участь Саудівської Аравії та інших арабських країн у майбутньому саміті миру, а арабський світ має знати правду про російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За його словами, Україна прагне донести до країн арабського світу, як вона бачить закінчення цієї війни, як убезпечити держави світу від подібних агресій, і, зокрема, донести запропоновану президентом Володимиром Зеленським "формулу миру".

"Ми всіляко вітатимемо участь Саудівської Аравії та інших арабських країн у майбутньому саміті миру, на якому лідери з усього світу зможуть на базі "формули миру" президента Зеленського знайти рішення, як закінчити цю війну в центрі Європи", - сказав Єрмак.

Окремо Україна подякувала за гуманітарну допомогу, отриману від країн арабського світу, зокрема від Саудівської Аравії.

"Також відзначив роль Королівства у важливому обміні полоненими, завдяки якому вдалося звільнити велику кількість українських та іноземних громадян", - сказав Єрмак.

У листопаді президент Володимир Зеленський презентував українську "формулу миру". Зокрема в ній йдеться про забезпечення радіаційної, ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидію екоциду, недопущення ескалації, фіксацію закінчення війни. Пізніше Зеленський ініціював скликання Глобального саміту "формули миру".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна може організувати саміт формули миру в одній зі столиць країни Європи.

Єрмак пропонував скандинавським країнам провести саміт миру. Він розповів про бачення можливого обсягу та конкретних механізмів реалізації гарантій, які відображені в Київському безпековому договорі.

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