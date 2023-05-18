Украина хочет участия арабских стран в саммите мира

Украина приветствует участие Саудовской Аравии и других арабских стран в предстоящем саммите мира, а арабский мир должен знать правду о российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака .

По его словам, Украина стремится донести до стран арабского мира, как она видит окончание этой войны, как обезопасить государства мира от подобных агрессий, и, в частности, донести предложенную президентом Владимиром Зеленским "формулу мира".

"Мы будем приветствовать участие Саудовской Аравии и других арабских стран в предстоящем саммите мира, на котором лидеры со всего мира смогут на базе "формулы мира" президента Зеленского найти решение, как закончить эту войну в центре Европы", - сказал Ермак.

Отдельно Украина поблагодарила гуманитарную помощь, полученную от стран арабского мира, в частности от Саудовской Аравии.

"Также отметил роль Королевства в важном обмене пленными, благодаря которому удалось освободить большое количество украинских и иностранных граждан", - сказал Ермак.

В ноябре президент Владимир Зеленский представил украинскую "формулу мира". В частности, в ней речь идет об обеспечении радиационной, ядерной, продовольственной, энергетической безопасности, освобождении всех пленных и депортированных, выполнении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка, выводе российских войск и прекращении боевых действий, возвращении справедливости, противодействии экоциду, недопущении эскалации. фиксацию окончания войны. Позже Зеленский инициировал созыв Глобального саммита "формулы мира".