Україна хоче створити альянс оборонної промисловості із Заходом, - Кулеба

За його словами, Україна почала порушувати у діалозі з партнерами питання створення альянсу оборонної промисловості кілька місяців тому.

"Оскільки масштаб війни не зменшується, оскільки ми отримуємо все більше допомоги, все це необхідно обслуговувати. По-друге, нам потрібні нові сучасні розробки: дрони, виробництво високоточних снарядів, багато чого - це також треба все створювати", - пояснив міністр.

Кулеба уточнив, що альянс оборонної промисловості має вирішити два завдання: забезпечити сталість постачання техніки країн Заходу в Україну, а також інтегрувати оборонно-промисловий комплекс України у західну оборонну промисловость.

При цьому, як розповів глава МЗС, наша країна зараз працює над організацією серйозного міжнародного заходу, який має дати імпульс для створення такого альянсу. Його частиною, згідно з планом, стануть "Укроборонпром" та Міністерство стратегічної промисловості.

Зазначимо, що Україна вже співпрацює з оборонними компаніями країн Заходу. Зокрема, Польща та Чехія погодилися допомагати нашій країні з ремонтом та модернізацією танків.