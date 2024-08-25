Україна хоче схилити РФ до переговорів загрозою атак по Москві та Петербургу, - The Guardian

Україна прагне отримати від Заходу дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для знищення цілей у глибині Росії, щоб схилити Москву до переговорів про припинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, високопосадовці у Києві припускають, що використання зазначених англо-французьких ракет у "демонстраційній атаці" покаже Кремлю, що військові об'єкти біля самої столиці можуть бути вразливими для прямих ударів.

За словами високопоставленого урядовця, розрахунок полягає в тому, що РФ розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати Москві та Санкт-Петербургу". Однак ця стратегія пов'язана з високим ризиком і наразі не користується підтримкою США.

"Україна місяцями лобіювала дозвіл на використання Storm Shadow проти цілей на території Росії, але без особливого успіху. Тим не менше, в той час, як її армія бореться на східному фронті, зростає переконання, що її найкраща надія полягає у контрнаступі", - пише видання.

The Guardian нагадало заяву президента Зеленського з нагоди Дня Незалежності, в якій він пообіцяв відплатити державі-агресору за ракетні удари по цивільному населенню.

"Наш ворог також знатиме, що означає українська відплата. Гідну, симетричну і далекосяжну. Він знатиме, що рано чи пізно українська відповідь дійде до будь-якої точки Російської Федерації, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і нашого народу", - сказав президент.

На думку видання, з огляду на ці меседжі, у Києві вважають, що демонстрація Росії здатності ЗСУ завдати удару в глибину країни, може спонукати Кремль до переоцінки своїх дій.

"Ракети Storm Shadow були розроблені переважно внаслідок англо-французької співпраці та виробляються європейським спільним підприємством MBDA, яке також має італійського партнера. Однак деякі компоненти ракети постачають США, тож Білий дім також має дати згоду на їхнє використання на території Росії. Досі він відмовлявся це робити, побоюючись ескалації конфлікту", - пише The Guardian.

Американські офіційні особи заявили сайту Politico, що, на їхню думку, ракети Storm Shadow та інші ракети дальнього радіусу дії, можуть бути недостатньо точними на великих відстанях. За їхніми словами, російські винищувачі, які запускали планерні бомби в прифронтові райони України, здебільшого базувалися поза зоною досяжності ракет, як запобіжний захід.

"Хоча можна стверджувати, що атаки з безпілотників є заміною. У Києві вважають, що, показавши Росії, що вона може завдати ракетного удару вглиб країни, це може спонукати Кремль до переоцінки своїх дій. Однак мало хто вірить, що президент Владімір Путін зацікавлений у припиненні бойових дій", - йдеться в публікації.

The Guardian також нагадало, що Україна отримала від Лондона і Парижа експортну версію ракет Storm Shadow (відому у Франції як SCALP). Вони мають дальність польоту близько 190 миль (приблизно 305 км), хоча і Велика Британія, і Франція мають вітчизняні версії зі вдвічі більшою дальністю.

Москва розташована приблизно в 300 милях (близько 482 км) від північного кордону України.