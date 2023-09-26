Україна хоче отримати західні аналоги крилатих ракет "Калібр" і Х-101, - Economist

"Україна також має у своєму розпорядженні нові ракети: постійні потоки крилатих ракет Storm Shadow/Scalp з Великої Британії та Франції, а також нову версію "Нептуна" класу "земля-земля", - йдеться у матеріалі.

Джерело в Генштабі України повідомило виданню, що велика зміна полягає в тому, що ЗСУ отримали нові ракети і розвіддані.

"Щойно в нас є мета і ми можемо її досягти, ми робимо саме це. Інші крилаті ракети перебувають у стадії розробки", - додав представник Генштабу.

Україні потрібні додаткові крилаті ракети

Також представник Генштабу ЗСУ заявив, що Україні потрібні аналоги російських "Калібрів" і Х-101.

Зазначається, що швидкість, маневровість і скритність такого виду зброї ускладнюють її перехоплення.

Що відомо про ці ракети

"Калібр" - сімейство російських крилатих ракет. Розроблені та виробляються ОКБ "Новатор".

Тактико-технічні характеристики ракет сімейства "Калібр", що стоять на озброєнні Збройних сил Росії, достеменно невідомі. За повідомленнями від 2012 року, дальність стрільби ракетами "Калібр" по морських цілях становить 375 км, по наземних - 2600 км.

Х-101 - стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Розроблена конструкторським бюро "Радуга" (1995-2013).

Використовує комбіновану систему наведення: інерціальна система з оптико-електронною корекцією; на кінцевій ділянці використовується головка самонаведення. Може отримувати комплексну інформацію і за маршрутом, і за координатами цілі. На відміну від ракет попереднього покоління, є принципова можливість зміни цілі, коли ракета вже перебуває в польоті.

Удари по Криму та Севастополю

Останніми тижнями в Криму активізувалася "бавовна". То росіяни скаржаться на масові атаки дронів, то на ракетні удари.

Як пояснював РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов, влучання по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі руйнує черговий пропагандистський міф.

Більше про сьогоднішній удар по Севастополю читайте в матеріалі РБК-Україна.

А детальніше про ситуацію в інших районах Криму можна дізнатися за посиланням.