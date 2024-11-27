Україна хоче отримати будівлю колишнього генконсульства РФ у Познані, - Сибіга

"Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення колишнього російського генконсульства в Познані. Я вдячний польському колезі за цю пропозицію", - заявив міністр.

Сибіга підкреслив, що Україна вже надіслала офіційну ноту польській стороні із запитом щодо цього питання.

"Ми чекаємо на конкретні деталі. У Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож ми розглядаємо Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі", - розповів голова МЗС.