UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Україна хоче отримати будівлю колишнього генконсульства РФ у Познані, - Сибіга

Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна зацікавлена у використанні приміщення, яке звільняється після закриття генконсульства Росії в польському місті Познань.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення колишнього російського генконсульства в Познані. Я вдячний польському колезі за цю пропозицію", - заявив міністр.

Сибіга підкреслив, що Україна вже надіслала офіційну ноту польській стороні із запитом щодо цього питання.

"Ми чекаємо на конкретні деталі. У Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож ми розглядаємо Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі", - розповів голова МЗС.

Консульство РФ у Познані

Нещодавно голова МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що закрив консульство Росії у Познані у зв'язку з тим, що Москва веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

При цьому міністр попередив, що всі російські консульства будуть закриті на території Польщі, якщо Кремль не припине диверсії в Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій СибігаПольщаРосійська Федерація