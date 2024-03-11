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Україна хоче конфіскувати майно виробника російських "Кинджалів" і вертольотів

Архівне фото: Україна хоче конфіскувати майно виробника російських "Кинджалів" і вертольотів (wikipedia og)
Автор: Дмитро Браславський

Українська сторона звернулася до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.

Відомство хоче застосувати санкцію до акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування".

Третіми особами будуть заявлені:

  • акціонерне товариство "НВО "Високоточні комплекси";
  • державна корпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех"; 
  • товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".

Що виробляє російська компанія

Мін'юст пояснив, що акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") є підприємством у Російській Федерації, яке розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.

Відомство уточнило, що це посилює військовий потенціал Російської Федерації, яка залучає зазначену військову техніку при здійсненні збройної агресії проти України.

Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет "Кинджал", які росіяни використовують для ударів по Україні. Також компанія займається розробкою вертольотів Ка-52М і Мі-28НМ.

Що відомо про застосування "Кинджалів" по Україні

У січні спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Україна збила 25 таких ракет.

Варто зазначити, що літак МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху. До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Однак у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

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