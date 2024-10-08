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Україна – Грузія: УЄФА призначив свідка тріумфу над "Реалом" арбітром на матч Ліги націй

Познань, Вівторок 08 жовтня 2024 13:21
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Україна – Грузія: УЄФА призначив свідка тріумфу над "Реалом" арбітром на матч Ліги націй Фото: Ілля Забарний та компанія прагнуть покращити турнірне становище (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Австрійська бригада розсудить матч Ліги націй 2024/25 між національною командою України та збірною Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня в Познані. Поєдинок прийме Муніципальний стадіон. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

39-річний поліцейський з Відня Юліан Вайнбергер буде рефері в полі. Досі в суддівській кар'єрі він лише одного разу перетинався з українськими командами. У рамках групового етапу Юнацької ліги УЄФА 2021/22 донецький "Шахтар" U-19 переграв однолітків із мадридського "Реала" (3:2).

У ролі лайнсменів працюватимуть співвітчизника Вайнбергера – Андреас Гайденрайх і Максіміліан Кольбіч. Четвертим арбітром буде австрієць Штефан Ебнер. Суддів для системи Відеоасистент рефері (VAR) визначать пізніше.

Україна в Лізі націй 2024/25

"Синьо-жовті" змагаються в групі B1 турніру. Там підопічні Сергія Реброва у вересні розпочали двоколовий турнір зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.

Національна команда стартувала з двох поразок – від Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Для збереження шансів на підвищення в класі збірна України зобов'язана перемагати Грузію і Чехію (14 жовтня). Обидва матчі відбудуться в польських містах.

Путівку в Дивізіон A гарантовано здобуде переможець квартету. Невдаха групи натомість вилетить у Дивізіон C. Національні команди, що посядуть друге-третє місця, гратимуть в плей-офф за вихід у елітний клас і збереження прописку в другому відповідно.

До слова, раніше розібрали кадрові зміни Реброва в збірній України.

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